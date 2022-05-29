توريد 123 ألف طن قمح لصوامع الغربية

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، أن إجمالى ما تم توريده للصوامع والشون من محصول القمح بلغ 123 ألفا و430 طنا منذ بداية الموسم من البنك الزراعى، شركة المطاحن والشركة المصرية القابضة وحتى الآن.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده المحافظ، اليوم الأحد، مع المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، والدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة وذلك لمتابعة الموقف اليومى لتوريد القمح. يذكر أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال 246 ألف طن من القمح فى 22 موقعا تخزينيا طبقا للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وذلك يوميا من الساعة الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء لاستقبال جميع الكميات المستهدفة فى الوقت المحدد مع تقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وكذلك الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين والتعاون المشترك لكل الجهات المعنية مما يضمن نجاح عملية التخزين لهذا العام.

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