محافظ المنيا يتابع امتحانات الدبلومات الفنية بعدد من اللجان بكفر المنصورة

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، برفقة نائبه الدكتور محمد أبوزيد، عددا من لجان امتحانات الدبلومات الفنية (صناعى – زراعى – تجارى - فندقى)، للتأكد من انتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على مسافات التباعد، حرصا على سلامة وصحة الطلاب.





جاء ذلك بحضور المهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، الدكتور محمد حلمى رئيس مدينة المنيا. وشملت الجولة، المرور على لجان مجمع كفر المنصورة (الصناعى والزراعى والتجارى). اطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات والطلاب داخل اللجان، بالإضافة للتأكد من توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، ووجه بتوفير سبل الراحة للطلاب، لتمكينهم من أداء الامتحانات فى هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق. من جانبه، أوضح محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انه تم الاستعداد لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية من خلال إعداد 204 لجنة بجميع المراكز، مشيرا إلى أن إجمالى عدد الطلاب يبلغ 65 ألف و97 طالب وطالبة.

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