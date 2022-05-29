التنظيم والإدارة: الموافقة على تكليف 69 كادرًا طبيًا فى المنوفية وبورسعيد

جدة - نرمين السيد - انتهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 69 كادرا طبيا بمديريتى الشئون الصحية بمحافظتى المنوفية وبورسعيد.





وأوضح رئيس الجهاز، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن الموافقة شملت تكليف 58 كادرا طبيا ببورسعيد وهم عدد 28 فنى تمريض، 14 أخصائى طب أسنان، 14 أخصائى صيدلى، 1 أخصائى طب بشرى، و1 أخصائى تمريض، بينما تضمنت الموافقة على تكليف 11 كادرا بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد، عدد 5 فنيين مراقبة صحية، 3 أخصائين طب أسنان، 3 فنيين صيانة أجهزة طبية.

يذكر أن التكليف يشمل خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.