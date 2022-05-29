جدة - نرمين السيد - وقال الوزير إن الجمعة الأولى توافق يوم 3 يونيو، وموضوعها "سعة أبواب الخير فى الرسالة المحمدية". وأضاف أن الجمعة الثانية توافق 10 يونيو، وموضوعها الدين والإنسان، أما الجمعة الثالثة 17 يونيو تأتى بعنوان الحفاظ على الأوطان، أما الجمعة الرابعة 24 يونيو بعنوان (أخلاق الحبيب المصطفى) صلى الله عليه وسلم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف تعلن موضوعات خطب الجمعة فى شهر ذى القعدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.