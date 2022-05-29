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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700586/بحضور-علي-المصيلحي-الشيوخ-يناقش-طلب-بشأن-إجراءات-الحكومة-لمواجهة-أزمة-الغذاء-العالمية

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حيث تم إحالة 20 تقريرًا للجان النوعية بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

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وتشمل 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من نواب بشـأن استكمال أعمال الترميم الخاصة بقصر إلكسـان باشـا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط، ومن النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة ومن النائب سامح صلاح الشيمي؛ بشأن ترميم وإعادة فتح مبنى سراي الحقانية بالإسكندرية.واستهلت الجلسة أعمالها بعرض طلب المناقشة العامة الموجه لوزير التموين، والمقدم من النائب طارق نصير، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية.

الجلسة العامة للبرلمان تنطلق ..الشيوخ يناقش وزير التموين فى أزمة الغذاء العالمية

وتناقش جلسة الشيوخ تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل قانون ذوي الإعاقة "صندوق قادرون بإختلاف".

بحضور علي المصيلحي.. الشيوخ يناقش طلب بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة أزمة الغذاء العالمية