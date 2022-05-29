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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700585/النائب-نور-هاشم--الحوار-الوطني-محطة-هامة-للانطلاق-نحو-المستقبل-وتحقيق-الازدهار-للمواطن

قال النائب نور هاشم ، عضو مجلس الشيوخ ، إن الحوار الوطني المرتقب، سيكون بداية جديدة للوطن ومحطة هامة للانطلاق للمستقبل سواء سياسيا أو اقتصاديا أو في مجالات حقوق الانسان.

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وأكد هاشم في تصريحات صحفية اليوم ان التجاوب السياسي الواسع لدعوة الرئيس، وقراره بإطلاق الحوار الوطني، يؤكد أنها جاءت في وقتها تمامًا ولها صدى واسع داخل المجتمع.واشار الي أن مصر بعد أن عبرت بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي جميع التهديدات والمخاطر الأمنية التى كانت تضعها في حالة استثنائية ، فإن الدعوة لإقامه الحوار الوطني الأن جاءت فى توقيت مناسب ، وخطوة هامة علي طريق تدشين لجمهورية جديدة تقبل بالجميع .

وأوضح إن الحوار الوطني يعتبر فرصة حقيقية لطرح جميع وجهات النظر تجاه القضايا السياسية والوطنية على مائدة الحوار لمناقشتها، خاصة أنه يتم وفق قواعد أهمها دعوة الجميع دون تمييز أو إقصاء، وهو ما يعنى تمثيل جميع الاتجاهات والأفكار في هذا الحوار

النائب نور هاشم : الحوار الوطني محطة هامة للانطلاق نحو المستقبل وتحقيق الازدهار للمواطن

وذكرت الأكاديمية الوطنية للتدريب أن دورها سيتمثل في التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل في مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إفساح المجال أمام حوار وطني جاد وفعال وجامع لكافة القوى والفئات، ويتماشى مع طموحات وتطلعات القيادة السياسية وكذا القوى السياسية المختلفة، ليكون خطوة في غاية الأهمية تساعد على تحديد أولويات العمل الوطني، وتدشن لجمهورية جديدة تقبل بالجميع