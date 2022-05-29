انت الان تتابع تفاصيل خبر محمد رمضان يروج لـ أغنيته الجديدة "بلالين" وهذا موعد طرحها اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700582/محمد-رمضان-يروج-لـ-أغنيته-الجديدة-بلالين-وهذا-موعد-طرحها-اليوم

روج الفنان لأغنيته الجديدة “بلالين” التي من المقرر طرحها اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرًا وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، وتفاعل الجمهور معه وكانت معظم التعليقات منتظرة لها.

دوت الخليج يرصد لكم ترويج محمد رمضان لأغنيته الجديدة “بلالين” المقرر طرحها اليوم

أغنية بلالين لـ محمد رمضان

وكتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: “بإذن الله الساعة واحدة ظهراً كليب # بلالين ( جامد أنا من يومي ) على يوتيوب”.

ومن الجدير بالذكر، أن شارك محمد رمضان أمس، الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من كواليس تصوير الكليب، وعلق عليها، كاشفا عن موعد صدور العمل، فقال: «بإذن الله معادنا بكرة الأحد الاسعار ١ الظهر بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية، كليب بلالين».

بشرى ومحمد رمضان

وكشفت الفنانة المصرية بشرى، عن حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، بعد تعليقها الأخير على أحدث أغانيه بعنوان بلالين، وأكدت بشرى خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي، على عدم وجود خلافات بينهما قائلة: "مفيش أزمات، هو عالم الراب كده في أخذ وعطاء وشد وجذب طول الوقت أنما الصداقة في الحياة موجودة، وأنا أعلنت قريب إن محمد رمضان كان هيشهد على زواجي، الفن حاجة والصداقة اللي بيننا حاجة تانية".

وتابعت: "مش لازم تبقى الخناقة قدام الشاشة هي هي تبقى وراء الكاميرا، دايمًا بقول لمحمد رمضان خف علينا كل مرة تطلع تزعق فينا وتقول يا منفوخين يا بلالين وأنا ملك ومين فيكم مشترك فقلت ليه يخف علينا شوية، أنا عايزة محمد رمضان يطلع يدلعنا ويغني للحياة والحب وينسى الناس الوحشة في الوسط ويغني بقى للناس الحلوة".

بشرى تشيد بمحمد رمضان

على الصعيد الآخر، قالت الفنانة بشرى، إن الفنان سمير صبرى رحل بجسده، ولكن روحه فى كل مكان وإسهاماته واضحة وملموسة عند الجميع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب: "هو كان مؤمن بي فيما يخص شخصية داليدا، وكان نفسه نعملها، وكان بيجمعلي كتب وقصاصات قديمة، وكان آخر كتاب قبل وفاته بـ 7 أيام، بيحكي عن الزيارة اللي داليدا جت فيها مصر".