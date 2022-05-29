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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700581/النائبة-دينا-هلالي-دعوة-الرئيس-لإطلاق-2023-عاما-للشباب-إيمانا-بدورهم-في-بناء-مستقبل-يحقق-طموحات-الجمهورية-الجديدة

قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي، تأكيدًا للاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية بفئة الشباب على مدار السنوات الماضي، وذلك إيمانًا بدور الشباب في بناء المستقبل الواعد الذي يتماشى مع طموحات الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

النائبة دينا هلالي: دعوة الرئيس لإطلاق 2023 عاما للشباب إيمانا بدورهم في بناء مستقبل

وأضافت هلالي، أن تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، كما دعا الرئيس السيسي، سوف تكون قناة لتناقل الثقافة وتبادل الأفكار بين الشباب العربي، إضافة إلى أنه يعزز لغة الحوار بين الشباب العربي.

إطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربي

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربي، فرصة ممتازة للشباب الواعد من مختلف الدول العربية، للتعبير عن آرائهم فى مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن ثم الخروج برؤى واضحة تُسهم فى مستقبل أفضل للشعوب العربية.

مؤتمر العالم للشباب

ولفتت هلالي، إلى أن الفكرة تتوائم مع فكرة مؤتمر العالم للشباب والذي أطلقته مصر من قبل، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، متوقعة أن تحقق دعوة الرئيس السيسي بأن يكون عام 2023 عامًا للشباب نفس النجاح الذي حققه مؤتمر العالم للشباب.