انت الان تتابع تفاصيل خبر تخطت 85 مليون مشاهدة.. أغنية "من أول دقيقة" لـ اليسا وسعد لمجرد تواصل تحقيق نجاحات ساحقة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700575/تخطت-85-مليون-مشاهدة-أغنية-من-أول-دقيقة-لـ-اليسا-وسعد-لمجرد-تواصل-تحقيق-نجاحات-ساحقة

تواصل أغنية “من أول دقيقة” الذي تشهد أول تعاون للفنان سعد لمجرد والمطربة إليسا، تحقيق نجاحات مبهرة ومشاهدات عريمة منذ طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير نجاحا أغنية من أول دقيقة لـ اليسا وسعد لمجرد

حققت أغنية “من أول دقيقة” منذ طرحها حتى الأن ما يقرب من 85 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، رغم أنه لم يمر على طرحها سوى 3 أسابيع فقط، وواصلت تصدر تريند رقم 1 في الأكثر روجا لدى المستمعين لفترة طويلة.

وتعد أغنية من أول دقيقة ألحان الفنان رامي جمال، وكلمات أمير طعيمة، والمقرر طرحعا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتسبب الأغنية في اتهامات للفنانة بأنها أصبحت من نجمات التي تؤيد التطبيع والاغتصاب والعنف.

كلمات أغنية من أول دقيقة

وتعد كلمات أغنية من أول دقيقة التي أبهرت الجمهور وجعتله يسعى لاستماعها في مصر والوطن العربي بأكملة، على النحو الأتي: بغير من عيني وانا شايفك وده اللي وصلت ليه لو أسمع اسمي بشفايفك بقولك كرّريه وعمري ما هقدر أوصفلك بحبك قد ايه إرسمني في ليلك نجمة ضيها يلمع في العين إكتبني في عمرك كلمة يحكوها الناس بعدين أنا نفسي أعيش فوق عمري يا حبيبي معاك عمرينـ لو تطلبي مني عينيا لو تطلبي عمري كمان هديكي سنيني الجاية وهكون راضي وفرحان انتي اللي وجودك جنبي حسسني إن أنا إنسان ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال، أنا عايزاك تفضل جنبي سندي وفارس أحلامي قلبي في قربك متطمن خليك دايما قدامي أنا قبل ما ينطق كلمة بتكمل ليا كلامي، ده وجودك بيكملني خليتي حياتي حياة إحساسي بحبك خدني وانا هفضل ماشي وراه حضنك يا حبيبتي لا يمكن لو ثانية أعيش براهـ فيه واحدة تملّي في ظهرك وفضعفك هتقويك تؤمرها حبيبي وأمرك هتقول شبيك لبيك جنبك ولآخر عمرك هتعيش علشان ترضيك، ده من أول دقيقة لحبك قلبي مال عرفت بميت طريقة تغير حال بحال بتوه بين الحقيقة يا عمري والخيال”.

أزمة إليسا بسبب أغنية من أول دقيقة

وكانت قد تعرضت المطربة اللبنانية إليسا لانتقادات وهجوم لاذع بسبب أغنيتها مع سعد لمجرد “من أول دقيقة” مشيرين إلى أن الفنانة أصبحت من نجمات التي تؤيد التطبيع والاغتصاب والعنف، وتصدر هشتان إليسا تنشر التطبيع مؤشرات موقع تويتر لفترة طويلة، ولكن عكس ذلك نجاحات الأغنية.