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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700573/آسر-ياسين-يدعم-محمد-صلاح-بعد-الخسارة-في-نهائي-دوري-أبطال-أوروبا

دوت الخليج يرصد لكم رسالة دعم آسر ياسين للفرعون المصري محمد صلاح

آسر ياسين يدعم محمد صلاح

ونشر آسر صورة تجمعه بالفرعون محمد صلاح وذلك عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وكتب على الصورة: “حظ أوفر المرة القادمة”.

ومن الجدير بالذكر، أن حقق الفنان آسر ياسين جماهيرية كبيرة بعد مسلسله سوتس بالعربي الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني 2022 ويضم العمل في بطولته بجانب آسر ياسين وأحمد داود كلا من صبا مبارك، وتارا عماد، ريم مصطفى، محمد شاهين وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وياسر عبدالمجيد والإخراج لـ عصام عبدالحميد.

قصة مسلسل سوتس بالعربي

ويظهر أحمد داود وآسر ياسين في مسلسل سوتس بشخصيتي آدم منصور وزين ثابت، حيث يمثلان مايك روس وهارفي سبيكتر بالنسخة الأمريكية ويتعرفان على بعضهما ليخوضا تحديات صعبة في حل القضايا.

ومن جانبه الفنان آسر ياسين يظهر خلال الأحداث بشخصية زين ثابت الذي يبحث عن شبيه له في المحاماة ويتميز بخفة دمه والذكاء والثقة بالنفس، ويراه الكثيرين بأنه مغرور في طريقة تعامله مع القضايا أما أحمد داود يجسد شخصية محامي مجنون بالمحاماة ويرى أنه لا توجد امرأة لا تحبه إلا أنه يدخل في علاقة حب مع ليلى رضوان والتي لم تبادله نفس الشعور.

أما الفنانة صبا مبارك فتظهر في شخصية فريدة المسيري صاحبة شخصية قوية، ومتحكمة في العديد من الأمور بينما تظهر ريم مصطفى في دور كاميليا أشرف سكرتيرة زين ثابت، التي تتميز بالذكاء والكل يعتمد عليها كما أنها متخصصة في إبرام الاتفاقات الكبرى، وتظهر تارا عماد في شخصية ليلى رضوان، التي تحب الأكل ورغم شطارتها في العمل إلا انها لم تصبح محامية.

وتواجه ليلى محاولات من آدم منصور وهو أحمد آدم للتقرب منها لكنها تصده دائما حتى تجمعهما قصة حب، ويذكر أن العمل من إخراج عصام عبد الحميد، وتضم البطولة عدد من النجوم مثل آسر ياسين، أحمد داود، محمد شاهين، أسماء جلال، مصطفى درويش، ريم مصطفى، صبا مبارك، تارا عماد، هدى المفتى، خالد كمال، سارة عبد الرحمن، ليلى حسين سلمى أبو ضيف، ملك بدوى، وآخرين.