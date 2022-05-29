انت الان تتابع تفاصيل خبر أبو زيد يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية بسوهاج حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:47 صباحاً - محمد السيد - /700568/أبو-زيد-يتابع-سير-امتحانات-الدبلومات-الفنية-بسوهاج

دوت الخليج

حيث اطمأن على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم ونظافة اللجان والتباعد بين الطلاب حفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات والتأكد من تطبيق كافة معايير الأمان خارج وداخل اللجان وتوفير بيئة امتحانية آمنة تمكن الطلاب من أداء الامتحانات بكل سهولة ويسر.

غرفة العمليات المركزية بالمديرية

من جانبه أوضح المهندس محمود عجمي مدير عام التعليم الفني بالمديرية أن غرفة العمليات المركزية بالمديرية تتابع على مدار الساعة انتظام سير الامتحانات بمختلف اللجان الامتحانيه البالغ عددها ( ١٤٣) لجنة امتحان رئيسية على مستوى المحافظه يؤدى فيها عدد ( ٤٦٣٧٣) طالبًا وطالبة الامتحانات التحريرية مشيرا إلى أنه لم ترد أي شكاوى لغرفة العمليات عن أي معوقات باللجان الامتحانية.