مواقع التخزين بالغربية تستقبل 123430 طن من القمح منذ بداية الموسم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:26 صباحاً - عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، اجتماعاً مع المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة وذلك لمتابعة الموقف اليومي لتوريد القمح، حيث اطلع المحافظ على التقرير اليومي الذي أشار بتوريد 2048,565 طن بالأمس ليصل إجمالي ما تلقته مواقع التخزين بالمحافظة إلى 123430,428 طن منذ بداية الموسم من ( البنك الزراعي ، شركة المطاحن والشركة المصرية القابضة ).

يذكر أن مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة مستعدة لاستقبال 246 ألف طن من القمح في 22 موقع تخزيني طبقاً للمواصفات ووفقا للضوابط الموضوعة من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، وذلك يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءاً لاستقبال جميع الكميات المستهدفة في الوقت المحدد مع تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين وكذلك الإعداد والتجهيز المسبق لجميع مواقع التخزين والتعاون المشترك لكافة الجهات المعنية مما يضمن نجاح عملية التخزين لهذا العام .