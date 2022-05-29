انطلاق فاعليات التدريب على رأس العمل والمتابعة الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:26 صباحاً - من محافظة الأقصر.. انطلاق فعاليات التدريب علي رأس العمل لمتابعة تفعيل المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال حديثي الولاده للمتابعة واتخاذ كافة الإجراءات العلاجية من قبل الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الاقصر.

في ظل الحرص الدائم على الكشف المبكر عن الحالات والتي ينتج عنها التأخر في العلاج أو فقدان السمع نهائيًا .

وانطلاقًا من تفعيل المبادرة الرئاسية، التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن ضعف السمع للاطفال حديثي الولادة، وبالتعاون بين كل من وزارة الصحة و السكان والهيئة العامة للرعاية الصحية خاصة بعد تطبيق المنظومة العلاجية لمشروع التامين الصحي الشامل الجديد بمحافظة الاقصر.

تم عقد برامج تدريبية متقدمة للفرق الطبية والعاملين في المنشآت الصحية بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالاقصر علي استخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة في الكشف وتسجيل الحالات المكتشفة مع أتباع النظم الإلكترونية لمتابعة الحالات المكتشفة أو وضع خارطة العلاج الخاص بها، وذلك من خلال وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة.

يذكر أن فاعليات المبادرة تتم عن طريق :

▪️عمل مسح سمعي للطفل حديث الولادة من عمره يوم حتى ٢٨ يوم .

▪️يكرر المسح عند اكتشاف أى مشكلة لدى الطفل.

▪️عند وجود مشكلة في المسح الثاني يتم عمل إحاله من الوحدة إلى مركز السمعيات التابع للهيئة بالعيادة الشاملة لإجراء تقييم أعلى للسمع لتحديد المشكلة.

▪️بعد تحديد المشكلة لدى الطفل يتم تسجيل الحالة لتحديد العلاج أو وضع خطة زمنية لتحديد الوقت المناسب الخاص بكل حالة سواء بالحاجة إلى تركيب سماعة أو زراعة قوقعة إذا استلزم الأمر من خلال المنشآت الصحية للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر

????وفي هذا الإطار تم عقد أجتماع لمتابعة آليات تطبيق المبادرة كما تم عمل تدريب عملي على مدار يومين لفريق العمل الطبي المعنيين بالمبادرة من أطباء وتمريض وتسجيل طبي .

????شمل التدريب :

▪️كيفية إستخدام أجهزة الآي باد .

▪️طريقة التسجيل والإحالة.

▪️أنواع أجهزة قياس السمع المتاحة بالوحدات.

▪️طريقة أستخدام جهاز قياس السمع.

▪️طريقة العناية بالجهاز ونظافته.

????عقد التدريب والاجتماع بحضور كل من :

▪️د .أحمد غريب - مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاولية.

▪️د.محي محمد حسن - منسق مركزي مبادرة السمعيات بوزارة الصحة.

▪️د .مها عجيز -

- مدير ادارة المراكز بالادارة العامة للرعاية الاولية.

▪️د.حنان صالح - منسق مبادرات بمديرية الشئون الصحية بالأقصر .

▪️د .مصلح صلاح الدين- عضو الإدارة العامة للرعاية الأولية ومشرف محافظة بورسعيد.

▪️د .إيهاب شاهين - عضو الإدارة العامة للرعاية الاولية ومشرف محافظة الأقصر.

▪️د .أحمد حماد - مدير الرعاية الاولية فرع الأقصر.

▪️د. مريم شوقي - مسؤول المبادرات بفرع هيئة للرعاية الصحية بالأقصر .

▪️د. خالد عادل - مشرف رضاء المنتفعين بالعيادات الشاملة.

▪️د. سامي إميل - مدير العيادة الشاملة .