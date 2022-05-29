وزارة التربية والتعليم تعلن رابط الحصول علي نتيجة الشهادة الاعدادية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:26 صباحاً - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس على موقعها الإلكتروني الرسمي ، تحت مسمى منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.

وتنشر بوابة أخبار اليوم ، خطوات حصول الطلاب وأولياء الأمور علي النتيجة ، في الخطوات التالية :

١. قم بالدخول على اللينك التالي:

HTTPS://PREPNATEGA.EMIS.GOV.EG/

٢. قم باختيار المحافظات في القائمة ، هي المحافظات التى قامت باعتماد وإعلان نتيجتها وجاري ظهور باقي المحافظات تباعاً

٣. ثم أدخل رقم الجلوس

٤. ثم اضغط على عرض النتيجة

يذكر أن أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن اتاحة ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيا لمعرفة مجال التميز والموهبة لدي طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية .

وأشارت وزارة التعليم ، في خطابها إلى أنه يمكن لتلاميذ المرحلة الابتدائية من الصف الرابع الابتدائي وحتى المرحلة الإعدادية المشاركة في ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيا لمعرفة مجال التميز والموهبة لدى التلاميذ بالمدارس بجميع أنواعها "حكومي وخاص ورسمي متميز ولغات"، موضحة أن ملء الاستمارة قياس الميول والاتجاهات مرحلة أولى لإحصاء وتحديد أعداد التلاميذ الموهوبين في مجالات الأولمبياد وفق ميولهم ومواهبهم.

وأضافت وزارة التعليم أنه سيتم تطبيق منهجية متخصصة في كل مجال من المجالات السابق ذكرها للتصعيد على مستوى المدارس والإدارات والمديريات لتكوين فرق قومية في مجالات" الفريق القومي للعلوم والفريق القومي في الرياضيات والفريق القومي في الفنون والفريق القومى للسياحة والأثار والفريق القومي لابتكار ريادة الأعمال والفريق القومي للمسرح، وسيتم تكريم هذه الفرق وصقل مواهبهم لتمثيل مصر في المسابقات الأفريقية والعربية والدولية.