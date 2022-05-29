القوى العاملة: صرف 3.9 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 1152 شاباً...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 11:26 صباحاً - قال وزير القوى العاملة محمد سعفان: إن مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة ، حيث تم صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 3 ملايين و 870 ألف جنيه لـ 3870 عامل مسجل، وصرف 57 ألف جنيه رعاية إجتماعية لـ 12 عاملا، كما تم صرف 28 ألفاً و544 جنيه لـ 40 عاملاً رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 15 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

وأشار الوزير إلي أن المديرية قامت -أيضا- بتعيين 1152 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 8 "قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2612 شاباً منهم 15 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 200 فرصة عمل .

وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 540 منشأة وتم القيام بـ 25 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 91 شكوى عمالية تم تسوية 2 منها ودياً ، وإحالة 35 شكوى منهم للقضاء ، و 7 لجهات أخرى ، ومازالت 40 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1299 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1299 عاملا على مهن مختلفة ، والانتهاء من دورتين تدريبيتين بمراكز التدريب المهني لـ 22 متدرباً ، فضلاً عن انتهاء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 299 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .