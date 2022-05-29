وزارة الرى: سنعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح وبأقل معدل للشكاوى

جدة - نرمين السيد - عُقدت اليوم، اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة الدكتو محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لموقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى، والإجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات الحالية.





وصرح الدكتور محمد عبد العاطى، أن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالى، وبحث السيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، مع الاستمرار فى انعقاد اللجنة بشكل دورى لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه الدكتور عبد العاطى بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها، والاستمرار فى تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها ووحدات الطوارئ النقالى، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات فى المجارى المائية، ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعى الحالى.

وأوضح أن الوزارة نجحت خلال الأعوام الماضية فى إدارة فترة أقصى الاحتياجات بنجاح، وبأقل معدلات من الشكاوى، من خلال بذل مجهودات كبيرة لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة القطاعات المستخدمة للمياه كماً ونوعاً، مؤكداً على الاستمرار فى بذل نفس الجهد خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية لإدارتها بنجاح وتوفير الخدمات لكافة المنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية بما ينعكس على تقليل شكاوى المياه.