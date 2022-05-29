القوى العاملة: صرف 3.9 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه تم صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك بإجمالى 3 ملايين و870 ألف جنيه لـ3870 عامل مسجل، وصرف 57 ألف جنيه رعاية اجتماعية لـ12 عاملا، كما تم صرف 28 ألفاً و544 جنيه لـ 40 عاملاً رعاية صحية، فضلاً عن تسجيل 15 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وأشار الوزير إلى أن المديرية قامت، أيضا، بتعيين 1152 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 8 "قادرون باختلاف"، من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 2612 شاباً منهم 15 "قادرون باختلاف"، فضلاً عن توفير 200 فرصة عمل.

وقال أحمد القللى، مدير المديرية، فى تقريره للوزير عما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضى، إن المديرية قامت بالتفتيش الدورى والحملات فى مجال التفتيش العمالى على 540 منشأة وتم القيام بـ25 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية، بالإضافة إلى تلقى 91 شكوى عمالية تم تسوية 2 منها ودياً، وإحالة 35 شكوى منها للقضاء، و7 لجهات أخرى، ومازالت 40 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

كما قامت المديرية باستخراج 1299 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ1299 عاملا على مهن مختلفة، والانتهاء من دورتين تدريبيتين بمراكز التدريب المهنى لـ22 متدرباً، فضلاً عن انتهاء دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات.

وفى مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 299 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالى.