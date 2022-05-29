مذكرة تفاهم بين «التضامن» والجامعة الأمريكية لدعم برنامج المنح الجامعية

جدة - نرمين السيد - ويأتى ذلك للحصول على شهادة البكالوريوس أو الليسانس ليس فى الجامعة الأمريكية فحسب بل أيضا فى عدد من الجامعات المصرية الحكومية (فى الأقسام ذات الرسوم والمقدمة باللغة الإنجليزية) والخاصة، والجامعات الشريكة فى البرنامج هى: جامعة القاهرة، وجامعة الإسكندرية، وجامعة عين شمس، وجامعة أسيوط، وجامعة المنصورة، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة العلمين الدولية وجامعة بدر بالقاهرة.

وتم إطلاق البرنامج فى عام 2020 بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى وتقوم الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإدارة وتنفيذ البرنامج.

وأكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار برنامج تكافؤ الفرص التعليمية الذى توفره الوزارة للطلاب غير القادرين وطلاب الفئات الأولى بالرعاية بمن فيهم ذوى الإعاقة مما يعزز من رؤية مصر 2030 من خلال تقديم فرص تعليم جامعى تتسم بالتميز والتعليم التجريبى وريادة الأعمال والإعداد الجيد لسوق العمل.

وأضافت القباج: "تحرص الوزارة على التعريف بهذه المنحة على منصات التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة بهدف وصولها إلى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى تكافل والتى لديها أبناء فى مراحل التعليم الثانوى، كما تحرص الوزارة على أن يستفيد منها أبناؤنا فى دور الرعاية فى المرحلة الثانوية."

ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب عبد الرحمن، وكيل الشئون الأكاديمية للجامعة الأمريكية بالقاهرة: "تفخر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى لضمان الوصول للطلاب ذوى الأداء الأكاديمى المتميز والذين قد لا تتاح لهم فرصة الالتحاق بمؤسسات أو برامج تعليمية عالية الجودة".

وأكد عبد الرحمن أن مذكرة التفاهم هى واحدة من سلسلة شراكات مع الهيئات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للوصول إلى الطلاب فى المجتمعات الأقل حظا.

ويقدم برنامج المنح الجامعية فرصا للطلاب المؤهلين من كل محافظات مصر، وحتى الآن التحق بالبرنامج نحو 300 طالبا وطالبة فى الدفعتين الأولى والثانية، ويتم التجهيز حاليا لطلبات التحاق الدفعة الثالثة من الطلاب.

ويراعى فى عملية الاختيار التوازن بين الجنسين حيث وصلت نسبة الطالبات بالبرنامج إلى 45 بالمئة وحصل 13 بالمئة من الطلاب ذوى الإعاقة على المنح المقدمة حتى الآن.