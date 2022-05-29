وزير الإسكان يتابع المشروعات الجارية بمدينتى قنا الجديدة وغرب قنا

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات الجارية بمدينتى قنا الجديدة وغرب قنا بالصعيد، والتى شملت مشروعات بقطاعات الإسكان والمرافق والخدمات، مؤكدا مواصلة وزارة الإسكان تنفيذ المشروعات التنموية المختلفة بالصعيد ضمن خطة الدولة لتحقيق التنمية المستهدفة لأهالينا بالجنوب.





ولفت وزير الإسكان إلى أنه جار بمدينتى قنا الجديدة وغرب قنا، تنفيذ العديد من الوحدات السكنية لمنخفضى الدخل "إسكان اجتماعى"، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، وكذا مشروع سكن مصر بمدينة غرب قنا، بجانب المشروعات الخدمية ومنها مستشفى سعة 175 سريرا، وأعمال البنية الأساسية شاملة شبكات المياه والصرف والرى والطرق والكهرباء بعدة مناطق.

وشمل قطاع الإسكان بمدينة غرب قنا، 30 عمارة سكنية تضم 720 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر جار تنفيذها، وجار أيضا تنفيذ 26 عمارة تضم 624 وحدة سكنية لمنخفضى الدخل "إسكان اجتماعى"، ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بجانب الانتهاء حديثا من تنفيذ 110 عمارات إسكان اجتماعى تضم 2640 وحدة سكنية لمحدودى الدخل.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد أحمد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة والمشرف على غرب قنا، أن مشروعات المرافق الجارى تنفيذها بغرب قنا، تشمل: أعمال البنية الأساسية شبكات (صرف - مياه – رى – طرق) للمرحلة الأولى بمساحة 1400 فدان شاملة أعمال الخط الناقل للمياه وكذا المرحلة الأولى من المأخذ ومحطة التنقية، وشبكة الكهرباء لجزء من المرحلة الأولى بمساحة 430 فدانا (عمارات إسكان اجتماعى – عمارات سكن مصر – عمارات الإسكان المتميز – عمارات دار مصر)، بجانب أعمال خلية محول جهد 66/22: قدرة 40 ميجا فولت أمبير شامل خط الربط وتم وضع الجهد.

وأضاف رئيس الجهاز أنه بالنسبة لمشروعات مدينة قنا الجديدة فى قطاع الخدمات، فيجرى تنفيذ مستشفى سعة 175سريرا بمنطقة النوادى بالامتداد الشمالى للحى السكنى الأول، ومركز شباب بمساحة 15 فدانا بمركز خدمات المدينة، وبوابة رئيسية للمدينة وملحقاتها، كمين أمنى وأبراج حراسة، بجانب الانتهاء مؤخرا من تنفيذ وحدة تراخيص المرور بجوار المنطقة 4 بامتداد الحى السكنى الثانى.

وأوضح المهندس مصطفى سعيد أحمد، أنه فى قطاع الإسكان، تم وجار مؤخرا تنفيذ 59 عمارة سكنية تضم 1416 وحدة سكنية ضمن مشروع "الإسكان الاجتماعى" المرحلة الخامسة، شاملا الربط على شبكات المرافق.

وقال: فى قطاع المرافق تم وجار تنفيذ الأعمال المتبقية من مشروع محطة معالجة الصرف الصحى، معالجة ثنائية، المرحلة الأولى منها بطاقة 15500 م3/يوم وتصميم وتنفيذ المعالجة الثلاثية بطاقة 15500 م3/يوم، وتنفيذ أعمال المرافق (مياه – رى - صرف صحى - طرق فرمة) للأحياء السكنية الرابع والثالث والمنطقة السياحية والترفيهية، وتنفيذ أعمال بلاطات وبردورات وأعمال زراعة بالجزر الوسطى للطرق الرئيسية بالمنطقة 4 بالحى الثانى ومنطقة النوادى، وتنفيذ الأعمال المدنية والأعمال الميكانيكية لخزان مياه الشرب العالى شاملة الاختبارات اللازمة لإثبات كفاءته، وأعمال تنفيذ الطرق (أساس – mco - رابطة أسفلتية) لشبكة طرق الحى الثالث.

وأضاف: فى قطاع الكهرباء، تم وجار تنفيذ شبكة كهرباء الحى السكنى الأول والمتبقى من الحى السكنى الثانى، وشبكة الكهرباء لـ36 عمارة " إسكان اجتماعى " بمنطقة النوادى، ومحطة محولات قنا الجديدة جهد 66/22 ك ف ا سعه 2*40 م ف ا قابلة للتوسع بمحول ثالث مماثل حيث تم وضع الجهد، وشبكات كهرباء الحى السكنى الثالث والحى السكنى الرابع، والمنطقة السياحية والترفيهية، ومنطقة الخدمات الإقليمية ومركز خدمات المدينة.