انت الان تتابع تفاصيل خبر بطرح البرومو الرسمي.. خالد الصاوي يروج لمسلسله الجديد "الثمانية"| فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /700572/بطرح-البرومو-الرسمي-خالد-الصاوي-يروج-لمسلسله-الجديد-الثمانية-فيديو

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير البرومو الرسمي لمسلسل الثمانية

وسيطر على البرومو الرسمي لمسلسل الثمانية الذي شاركه خالد الصاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، حالة من الإثارة والتشويق، فضلا عن بعض مشاهد الأكشن التي دارت بين أبطال العمل.

ويعد مسلسل الثمانية بطولة أسر ياسين وخالد الصاوي ومحمد علاء وريم مصطفى، فضلا عن ظهور خاص لمحمد ممدوح وغادة عادل وكوكبة من النجوم في مصر والسعودية والشام والمغرب العربي، وعدد من النجوم العالميين.

وسبق وأن نشر تركي ال الشيخ البرومو الدعائي لمسلسله الجديد عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليه: “ أول إنتاجات رزام .. التي أهتم فيها بجودة المحتوى والتنفيذ والأسماء المشاركة .. رزام عبارة عن كل هواياتي التي أريد التعبير عنها.. ومن أهمها دعم الموهوبين في كل العالم".

خالد الصاوي يكشف عن شخصيته في الثمانية

وكان قد شارك الصاوي الجمهور بشخصيته في مسلسل الثمانية، فقال: “ "ناصر المنشاوي تصدير واستيراد اغذية ومشروبات تلاحقه الشبهات والتحريات بلا جدوى إذ انه يتقن العمل في النور ويتقن الجرائم في الظلمة اسرع من أي خصم واشد تنكيلا اجتماعي جدا ظاهريا لكنه مستوحد وموروط في شرنقته التي صنعها للدفاع ثم صارت سجنا معقولا له ولذكرياته المرة وضلالات العظيم المضطهد وهلاوس التلاطم بين نطفة الادمية فيه وغدر البشر والقدر وقد وصل لاخر الخط الان سيقتل خصومه جميعا او سينتحر بعنجهية قبل قتله".

أخر أعمال خالد الصاوي

جدير بالذكر أنه شارك خالد الصاوي في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل الاختيار3 بطولة كلا من أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.