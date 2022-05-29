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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /700570/محمد-جمعة-يكشف-كواليس-مشاركته-في-جزيرة-غمام-مع-عمرو-الليثي

يستعد الإعلامي عمرو الليثي لإستعادة ذكريات وكواليس بعض النجوم عن مشاركتهم في مسلسلات رمضان 2022، ومن بين هؤلاء الفنان محمد جمعة الذي يحل ضيفا اليوم على برنامج “واحد من الناس” في تمام الساعة العاشرة مساءا على قناة الحياة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير محمد جمعة ضيف برنامج واحد من الناس

ويتحدث محمد جمعة خلال برنامج “واحد من الناس” عن كواليس مشاركته في مسلسل “جزيرة غمام” الذي فاز بجائزة الأفضل هذا العام باستفتاء من الجمهور، كما يكشف تفاصيل تعاونه مع الفنانة مي عز الدين والفنان المتألق أحمد أمين.

ومن المقرر أن يكشف محمد جمعة تفاصيل وأسرار خاصة في حياته الشخصية والفنية، كما يتحدث عن أعمالها التي سيخوضها خلال الفترة المقبلة.

أبطال جزيرة غمام في كلمة أخيرة

وسبق وأن حل أبطال مسلسل جزيرة غمام ضيوف على برنامج “كلمة أخيرة” لـ لميس الحديدي المذاع على قناة أون، فتحدث طارق لطفي عن شخصيته قائلا: “قعدنا نجرب كتير أوي وكنا متفقين أن شكل خلدون لازم يكون معبر عن كل شيء ولما فكرنا في الشكل توصلنا إنه لازم يبقى راجل بـ قصة ووجود القصة مقصود ووجود الشارب المبروم لأعلى مقصود عشان يبقى فيه تناقضات".

وتابع: “كمان التاتوهات تمثل رموزاً سحرية وفي نفس الوقت كان شخص مهندم حتى أنه في أحد المشاهد كان بيظبط دقنه وبيشيل الشعرة الزيادة، وكل شيء موجود فيه ومغرور ومتواضع”، وفيما يخص تشابه صوته بصوت فحيح الثعبان، رد قائلًا: “بالضبط صوته قريب لده ورغم صعوبة طبقة الصوت بس كانت لازم تبقى موجودة عشان تبقى قريبة من ودن الناس”

مسلسل جزيرة غمام رمضان 2022

جدير بالذكر أن مسلسل جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس.