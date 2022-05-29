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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /700567/بدء-فعاليات-مبادرة-الشراكة-بين-مصر-والإمارات-والأردن

بدأت منذ قليل، فعاليات إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية.

دوت الخليج

إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن

وتأتي تلك المبادرة في إطار دعم وتعزيز التكامل الصناعي بين البلدان الثلاثة، بما يخدم أهداف التنمية، وذلك بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولي فى زيارته لأبو ظبي، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

رئيس دولة الإمارات يستقبل رئيس الوزراء المصري

وكان سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، استقبل مساء أمس السبت، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة زيارة رئيسي الوزراء إلى الإمارات للإعلان عن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.

وأعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن سعادته بما تم التوصل إليه من إطار متميز للتعاون بين دولة الإمارات، ومصر، والأردن، من خلال مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنميةٍ اقتصاديةٍ مستدامة.

من جانبه، نقل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى أخيه سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا على التوجيهات الدائمة للرئيس السيسي بتعزيز العلاقات مع الإمارات العربية الشقيقة في مختلف المجالات.