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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /700563/بتصريحات-متضاربة-وغير-مألوفة-هل-تنضم-شيرين-عبد-الوهاب-للساعين-لركوب-التريند

تواصل الفنانة شيرين عبد الوهاب إثارة الجدل بتصريحات متضاربة وغير مألوفة حول علاقتها بطليقها أو ربما زوجها حسام حبيب، فتارة تدعمه وتكشف حبها له وتارة أخرى تعلن انه كان سرطان استطاع التمكن منها وإذائها.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات شيرين عبد الوهاب المتضاربة

خرجت الفنانة شيرين عبد الوهاب مساء أمس الأحد لتنفي عودتها لطليقها حسام حبيب، بعدما أقر الأخير بذلك أثناء تحقيقاته مع النيابة، مؤكدا أنهما يعيشان معا بعد أسبوعين من الإنفصال في منزل شيرين عبد الوهاب، وجاء ذلك على لسان محامي حسام حبيب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية”.

تصريحات شيرين عبد الوهاب قبل الطلاق من حسام حبيب

ولكن لازال الجمهور لا يصدق أي منهم يصدق هل حسام حبيب الذي أصبح الجمهور لا يثق به بسبب شيرين عبد الوهاب، أم الفنانة التي أصبحت كل تصريحاتها مختلفة ومتضاربة قبل وبعد طلاقهما.

فجاءت تصريحات شيرين عبد الوهاب قبل الطلاق على النحو الأتي:

- حسام حبيب بنالي شخصيتي وخلاني بقيت بعرف أتكلم ورجعلي لنفسي تاني الثقة

- حسام بيحبني أكتر من نفسه أنا وبناتي.

- حسام عايش معايا بس عشان يخاف عليّا وعلى عيالي من كل شيء.

- حسام إنسان نقي ونضيف وربنا هو اللي بعتهولي.

- حسام حبيب راجل مفيش منه خلاص، والناس اللي زيّه مبقوش موجودين.

- احنا بقالنا 4 سنين متجوزين، لو كان فعلا راجل عايز يستفيد مني كان عمل حتى غنوة سينجل لنفسه.

- أنا ربنا مديني قلب، وحاسة أنه بيحبني، وحاسة معاه بالأمان.

تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب بعد الطلاق

وخرجت شيرين عبد الوهاب بتصريحات مختلقة تماما عن ما قالته سابقا قبل طلاقها، الأمر الذي جعل الجمهور في حيرة متسائلا هل تتفن شيرين عبد الوهاب لتصدر التريند أم تعاني من مرض نفسي حاد.

وجاءت تلك التصريحات على النحو الأتي:

- اللي أنا فيه صعب أوي ومش قادرة أتحمله، تعبت أوي من كل حاجة، وتعبت في العلاقة دي.

- أنا عشت طول عمري في دور ماما، وكان نفسي أعيش دور الحبيبة أو الأميرة أو السندريلا.

- 4 سنين بنام على الكنبة.. نومة الكنبة حلوة.

- حب حسام ليا بقا وجع وضعف وخوف.

- اتجوزت ومؤخر صداقي كان 25 قرش، مين ترضى بكده غير الست المصرية.

- حسام حبيب بيتعدي عليا وعلى بناتي في بيتي.