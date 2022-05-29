انت الان تتابع تفاصيل خبر الناس حبت رانيا وسكينة ومش بستعين بدوبلير.. تصريحات مي عمر ببرنامج الحكاية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /700562/الناس-حبت-رانيا-وسكينة-ومش-بستعين-بدوبلير-تصريحات-مي-عمر-ببرنامج-الحكاية

حلت الفنانة مي عمر ضيفة حلقة أمس من برنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب في تمام الساعة العاشرة مساءً، وصرحت العديد من التصريحات حول مسلسلها “رانيا وسكينة” وعن حقيقة وجود جزء ثاني منه.

دوت الخليج يرصد لكم أبرز تصريحات مي عمر في برنامج الحكاية مع عمرو أديب وذلك خلال السطور القادمة

أبرز تصريحات مي عمر مع عمرو أديب

- احتمال يبقى فيه جزء تاني من مسلسل رانيا وسكينة

- كنت بسوق عربية الإسعاف في المسلسل بجد

- ومشاهد المطاردات أنا اللي بعملها مش دوبلير ومكنش ينفع المسلسل يبقى منطقي المسلسل لايت كوميدي

- النجاح بالنسبالي فرحة الناس بيا وبأعمالي في الشارع

- وكل واحد يعمل الحاجة اللي مرتاح فيها ومصدقها والناس هتصدقه

- مكناش بنتعامل أنا وروبي مع بعض وبعد رانيا وسكينة بقينا صحاب جدا

- روبي طيبة ونقية ودمها خفيف ومريحة في التعامل وتتحب

- كل الناس حبت مسلسل رانيا وسكينة

- والناس أعجبت بشخصيتي في نسل الأغراب

- وأنا بدور ديما على الأعمال الأعلى

- ومجمل أعمالي واختلافها هي دي اللي بتعمل تاريخ

آخر أعمال مي عمر مع المخرج محمد سامي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي، هو مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات فائقة من قبل الجمهور، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

بينما آخر أعمال روبي مسلسل شقة 6، التي شاركت بطولته مع صلاح عبد الله ، أحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي،هاني عادل وغيرهم، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي، وتدور أحداث المسلسل عن أشياء غريبة تحدث في شقة في عقار قديم أنقلت إليها روبي قريبًا، ويشترك في هذه الأحداث بعض الجيران، وتلجأ البطلة لبعض الأصدقاء ليساعدها على فهم ما يدور في هذا الشقة الغامضة.بينما