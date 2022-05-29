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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 10:50 صباحاً - محمد السيد - /700496/الشيوخ-يحيل-مقترح-نائب-التنسيقية-لإنشاء-مستشفي-عام-بمنطقة-المقطم-للحكومة-اليوم

يحيل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الصحة والسكان، عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بشأن" إنشاء مستشفي عام منطقة المقطم"، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

دوت الخليج

ننشر تقرير الشيوخ عن مقترح نائب التنسيقية لإنشاء مستشفي عام بمنطقة المقطم للحكومة..اليوم

وأكد النائب أكمل نجاتي، في الاقتراح المقدم منة، أنه نظراً لأن حي المقطم هو أحد أكبر الأحياء بالمنطقة الجنوبية من محافظة القاهرة والذي تمتد مساحته إلى أكثر من مليون متر مربع وينقسم إلى ثلاث مستويات ( هضبة وسطی هضبة عليا - منطقة الـ 70 فدان ).

وقال "نجاتي"، إنة بالرغم من الاتساع الجغرافي وزيادة الكثافة السكانية بالمنطقة، خاصة بعد إنشاء حي الأسمرات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرة حياة كريمة، إلا أن منطقة المقطم لا يوجد بها أي مستشفى عام لتقديم الخدمات الصحية لسكان هذا الحي، والتي يتم تقديمها من خلال المستشفيات الخاصة ، مما يزيد العبء الملقي على كاهل المواطنين من سكان هذه المنطقة والتي خرمت لأكثر من 60 عام من الخدمات الصحية المتكاملة.

وأضاف عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أنة يتم تقديم كافة الخدمات الصحية العامة من خلال الوحدات الصحية فقط أو المستوصفات الطبية التابعة للجمعيات الأهلية ، حيث أن أقرب مستشفى عام تبعد عن حي المقطم بما يقرب من ٢٩ كيلو متر.

رأى اللجنة وتوصياتها

استقرت اللجنة على أهمية الموضوع المعروض عليها والذي يأتي في إطار خطة الدولة للنهوض بمنظومة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مع مراعاة ظروف وطبيعة المناطق المحرومة والأكثر احتياجا.

توصيات اللجنة

أوصت اللجنة، بتخصيص محافظة القاهرة قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 8000 م ٢ وذلك كحد أدنى لإنشاء مستشفى المقطم العام وفقاً للاشتراطات الجديدة التي تتماشى مع منظومة التأمين الصحي الشامل، على أن تتكفل وزارة الصحة بإنشاء المستشفي طبقاً للمعايير الفنية المحددة، على أن يتم إدراج الموضوع ضمن الأولويات العاجلة بخطة وزارة الصحة والسكان وتوفير المخصصات المالية من خلال وزارة المالية، وإفادة اللجنة بذلك في أسرع وقت حتى يتسنى للجنة متابعة ما تم في هذا الشأن .