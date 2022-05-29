تنشيط السياحة: مهرجان الطبول فرصة رائعة للترويج السياحى لمصر

جدة - نرمين السيد - أكدت مها جلال عيد مدير عام التوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للنشيط السياحى، أن مهرجان الطبول كان فرصة رائعة لإلقاء الضوء على ثقافات العالم وأبرز الفنون التراثية العالمية ورفع الوعى لدى الجمهور بها والترويج السياحى لمصر وخاصة من خلال تقديمها واستيعابها لهذه الثقافات وتسليط الضوء على بعض الأماكن السياحية الأثرية.





وقامت الهيئة بتقديم العديد من المواد الدعائية والترويجية لضيوف المهرجان عن المقصد السياحى المصرى وما يتمتع به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة. يذكر أن فعاليات الدورة التاسعة من المهرجان الدولى للطبول والفنون التراثية، قد اختتمت ، حيث أُقيمت خلال الفترة من 21 إلى 28 مايو الجارى تحت رعاية وزارتى الثقافة والسياحة والأثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للنشيط السياحى وبالتعاون مع بعض المؤسسات والجهات المعنية والبنوك الوطنية، وذلك تحت شعار "حوار الطبول من أجل السلام". وشهد المهرجان منذ افتتاحه حضورا كبيرا من قبل الجمهور الذى حرص على مشاهدة الاحتفالات المتنوعة والتى أقيمت فى عدد من الأماكن الأثرية والسياحية المختلفة منها: مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، ومسرح السور الشمالى بشارع المعز بجوار باب النصر، وقصر الأمير طاز، بالإضافة إلى ساحة الهناجر بالأوبرا، ومكتبة الطفل والحضارة بجمعية مصر الجديدة.

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