المنسق الوطنى لمسار العائلة المقدسة: تم إنجاز 90% من المشروع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف العطار، فى مداخلة هاتفية، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أنه تم افتتاح 3 نقاط بالمشروع ونحن بصدد افتتاح 4 نقاط أخرى.

وأوضح، أنه قبل نهاية هذا العام يكتمل مسار رحلة العائلة المقدسة وكامل الافتتاحات الخاصة بنقاطه، وحتى الآن تم إنجاز 90% من المشروع