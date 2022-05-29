«المقاولون العرب»: أعمال تنفيذ منظومة القطار الكهربائى ستستغرق 36 شهرا

جدة - نرمين السيد - قال نائب رئيس شركة المقاولون العرب، المهندس أحمد مصطفى العطار، إن إنشاء منظومة القطار الكهربائى السريع بمثابة طفرة كبيرة فى مصر، مؤكدا أن أعمال التنفيذ ستستغرق 36 شهرا.





وأضاف العطار، فى مداخلة هاتفية، فى برنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن أعمال التنفيذ ستبدأ فى غصون 6 أشهر من الآن وهو وقت قياسى. وأوضح، أن الفترات الزمنية للبدء في جميع خطوط القطار الكهربائي متقاربة وستعمل جميعها في زمن قياسي.

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