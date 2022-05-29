إلهام شاهين تدعم وزيرة الهجرة بقضية نجلها عبر دوت الخليج: "ربنا يقويكي في هذه المحنة"

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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 صباحاً - محمد السيد - /700551/إلهام-شاهين-تدعم-وزيرة-الهجرة-بقضية-نجلها-عبر-تحيا-مصر-ربنا-يقويكي-في-هذه-المحنة

دوت الخليج يرصد رسالة إلهام شاهين لـ وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم

نبيلة مكرم وإلهام شاهين

وجهت الفنانة إلهام شاهين رسالة دعم لوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقالت في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “بدعيلك من كل قلبي.. ربنا يقويكي في هذه المحنة”.

ومن جانبه الإعلامي عمرو أديب كان قد علق من خلال برنامجه الحكاية المذاع عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية وقال: “البيان الذي أعلنته الوزيرة وأوضحت فيه أنها قادرة على التفرقة بين مهامها الرسمية وحياتها الشخصية، دليل على أنها بطلة”، بجانب اقتراحه لـ إسناد عمل الوزيرة لشخص آخر لمدة شهر أو شهرين حتى تنتهي القضية.

وأوضح الإعلامي أن التحقيق في القضايا المماثلة بالولايات المتحدة الأمريكية، لا يستغرق وقتًا طويلًا، وأشار إلى أن اقتراحه يرفع الحرج عن الإدارة المصرية، ولا يسبب ضغطًا على الوزيرة.

قضية نجل وزيرة الهجرة

واستكمل عمرو أديب تعليقه: “البعض يرى أنها لم تخطئ ويجب أن تظل في منصبها، لكني أشك في إمكانية ممارسة إنسان تحت هذا الضغط، لعمله بسهولة.. السفيرة سيدة فاضلة ناجحة جدًا، وقفت أمام الإخوان وقامت بعدة أمور في عملها ونجحت في وقت كورونا وأمور أخرى، ومثل تلك المحن أمور نتمنى ألا يحكم الله بها على أناس كثر”.

وأضاف مقدم برنامج الحكاية: «الأمر في بعض الأحيان يكون الوضع هذا ما جناه ابني علي وما جنيت على أحد، هناك علاقات لا نستطيع التملص منها، وموقف الإدارة المصرية حتى اللحظة ينظر للأمور بالعدل”.

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وكان أول تعليق لوزيرة الهجرة كان في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قالت خلاله: «لتكن إرادة الله.. أنا وأسرتي نتعرض لمحنه شديدة، ونمر بوقت عصيب على إثر اتهام ابنى بارتكاب جريمة قتل بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا الاتهام منظور أمام محكمة أمريكية ولم يصدر به حكم قاطع حتى الآن».