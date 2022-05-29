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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 صباحاً - محمد السيد - /700550/أول-رد-حول-عودتها-لـ-حسام-حبيب-وحملها-إجابات-نارية-لـ-شيرين-عبد-الوهاب

دوت الخليج يرصد تعليق شيرين عبد الوهاب عن عودتها لـ حسام حبيب

عودة شيرين عبد الوهاب لـ حسام حبيب

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على سؤال حقيقة عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب عقب انتشار أنباء رده لها بعد الطلاق بأسبوعين، لترد قائلة: “أساس الجواز والطلاق الإشهار، ولو كنت رجعت كنت حقول”.

ومن جانبها إحدى متابعات الفنانة شيرين عبد الوهاب وقالت إنها حامل من حسام حبيب وعادت له وكل ما تفعله من أجل الترويج لألبوم أو عمل فني جديد مما جعلها في صدمة من الفنانة، لترد شيرين قائلة: “ربنا يهديكي أنا ليه أعمل كل ده في السر؟”.

إجابات شيرين عبد الوهاب

وأضافت الفنانة شيرين عبد الوهاب في إجاباتها، قائلة: “أنا مش بطلع أتكلم عن مشاكلي وفجأة بلاقيها انتشرت”، وسألها أحد المتابعين أيضًا “يعني إيه راجل” لترد قائلة: “الراجل هو اللي تحسيه وهو في حضنك ابنك واللي تحسيه وانتي خايفة أبوكي واللي تحسيه في الدنيا هو الضهر والسند”.

وعندما سألها أحدهم إذا كانت من الممكن أن تتزوج مرة أخرى، قالت: “في الوقت اللي بتسأل فيه ده أكيد حقول لا”، وعن الداعمين لها قالت: “هما مش كتير بس وأنا معاهم بحس إني مرتاحة”.

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وفيما يخص ألبومها الجديد فمن المقرر أن تطرح أغنية سينجل جديدة الفترة المقبلة وكل فترة ستطرح مجموعة جديدة من الأغاني وقالت شيرين أيضًا: “أنا كويسة الحمدلله وبألف خير”.

وعن بداية دخولها عالم الفن قالت: “عن طريق جيران لينا زمان .. هما اللي عرفوني بأول شخص ليه علاقة بالوسط الفني، وفي سياق آخر تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لتحيي حفل غنائي جديد لها في مصر والذي يقام في شهر أغسطس المقبل، لكنها لم توضح تفاصيل الحفل.

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