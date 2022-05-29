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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 02:51 صباحاً - محمد السيد - /700549/أهداهم-أحدث-أغانيه-وتوقف-بسبب-معجبة-لقطات-من-حفل-محمد-حماقي-بالكويت

أحيا الفنان محمد حماقي مؤخرًا حفل غنائي ضخم رفع شعار كامل العدد وشهد الكثير من اللقطات المؤثرة والمثيرة للجدل.

دوت الخليج يرصد لقطات من حفل محمد حماقي الأخير

حفل محمد حماقي الكويت

أقيم حفل محمد حماقي الأخير داخل صالة قصر حولي في الكويت بحضور كامل العدد من مختلف الجنسيات العربية، وظهر استقبال حافل بالفنان بالورود والهدايا.

وصعد محمد حماقي على خشبة المسرح ليفتتح وصلته وفقرته الغنائية بأغنية "نفسي أبقى جمبوا" وسط أجواء من البهجة والإثارة بعدها تبادل عبارات التحية مع الجمهور فور صعوده على المسرح.

وقال الفنان محمد حماقي لجمهور حفله الجديد في الكويت: "وحشتوني... أنا مبسوط جداً جداً جداً إني موجود معاكم النهارده، وعايزين نقضي سهرة جامدة قوي، انتو جاهزين؟".

حفلات محمد حماقي

وقدم الفنان محمد حماقي خلال الحفل الضخم الذي أحياه، مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة أيضًا ومنها أغنيته التي أطلقها مؤخرا وهي "جمالها استثنائي" التي قدمها للمرة الأولى وأهداها للكويت وشعبها حيث يكن له محبه خاصة.

ولبى أيضًا رغبة جمهوره في غناء بعض من أغانيه المميزة والتي يحبها ويتفاعل معها الجمهور مثل "يا ستار"، “واحدة واحدة”، و"لو هتسيب"، و"من قلبي بغني"، و"أحلى من كل البنات"، وفاجيء الحضور أيضًا باختياره أغنية من روائع الراحلة أم كلثوم وهي أغنية "الحب كله" التي أداها بشكل رائع.

ومن ضمن اللقطات المؤثرة في الحفل الذي أقيم مؤخرًا في الكويت أن الفنان محمد حماقي حرص على إيقاف فقرته الغنائية من أجل التقاط صورة مع إحدى معجباته من ذوي القدرات الخاصة حيث حرصت على الحضور لمشاهدة نجمها المفضل والاستمتاع بأغانيه المميزة والناجحة.

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وبعد ذلك اختتم الفنان محمد حماقي حفله الباهر بأغنية "قدام الناس" التي من خلالها ودع جمهوره وتفاعلون معه وشكروه بالتصفيق والتحية الكبيرة التي شهدها.

جدير بالذكر أن الفنان محمد حماقي كان قد خطف قلوب جمهوره العربي وبخاصة الخليجي بأغانيه المصرية المميزة في حفل أحياه قبلها ضمن فعاليات موسم جدة.