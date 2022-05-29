جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، مصر من الدول القليلة التى يوجد فيها المسح السمعى لجميع المواليد سواء كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الأطفال وبخاصة فى الستة أشهر الأولى من عمر الطفل، يساهم بنسبة تتخطى 95% فى أن يلتحق هذا الطفل بالمدرسة مع باقى الأطفال الأسوياء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصحة: معالجة الطفل المولود على نفقة الدولة حال رصد أى مشاكل سمعية له على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.