الصحة: معالجة الطفل المولود على نفقة الدولة حال رصد أى مشاكل سمعية له

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الغفار، خلال اتصال هاتفى مع برنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، مصر من الدول القليلة التى يوجد فيها المسح السمعى لجميع المواليد سواء كانوا مصريين أو من جنسيات أخرى.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن الدراسات العالمية أثبتت أن الاكتشاف المبكر لضعف السمع عند الأطفال وبخاصة فى الستة أشهر الأولى من عمر الطفل، يساهم بنسبة تتخطى 95% فى أن يلتحق هذا الطفل بالمدرسة مع باقى الأطفال الأسوياء.