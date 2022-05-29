إزالة حالتى تعد على أراض زراعية فى أبيس بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - شنت محافظة الإسكندرية، بالتنسيق مع قسم شرطة محرم بك حملة مكبرة، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمنطقة أبيس العاشرة وسط المحافظة، حفاظا على الرقعة الزراعية وتنفيذا للقانون بموجب قرارات إزالة رسمية.





من جانبها، قالت عزة سعد، رئيس حى وسط الإسكندرية، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالتى تعد على الأراضى الزراعية وفقا للقرار رقم (88) لعام 2022، وقرار رئيس الوزراء رقم 533 لعام 2022.

وأضافت رئيس حى وسط أنه تمت إزالة وهدم أسوار على قطعة أرض بمساحة 400 متر بارتفاع 3 أمتار تقريبا بقرية أبيس العاشرة، كما تمت إزالة وهدم أسوار مبان بالطوب الأبيض على قطعة أرض مساحة 400 متر بارتفاع 3 أمتار تقريبا بأبيس العاشرة أيضا.

وأشارت رئيس حى وسط إلى أنه تم هدم الأسوار والحوائط حتى سطح الأرض وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على الرقعة الزراعية وهيبة الدولة وجار المتابعة ومازالت الحملات مستمرة بنطاق حى وسط.

كان محمد الشريف محافظ الإسكندرية شدد على الاهتمام بشأن ملف التعديات على الأراضى الزراعية، والإزالة الفورية لتلك المخالفات، والتصدى بكل حسم لأى محاولات مستجدة للبناء.