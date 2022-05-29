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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /700548/محمد-هنيدي-يدعم-محمد-صلاح-قدر-يعمل-اللي-ملايين-شافوه-مستحيل

دوت الخليج يرصد رسالة محمد هنيدي لـ محمد صلاح بعد خسارة فريقه

محمد صلاح ومحمد هنيدي

كتب الفنان محمد هنيدي في منشور له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “عارف لما بتبقى بتلعب بلاعب في البلاي ستشين وفجأة تلاقيك بتنافسه او اللاعب بعد ما اعتزل بيحلل اداءك في التلفزيون وبيوصفك بالافضل في منطقتك في العالم”.

وأضاف: “عشان كدة بقى عايز أقول حاجة ... بقالي فترة بشوف بعض الشباب اللي بيحاول يسخر او يقلل من صلاح ... يمكن يكونوا مابيحبوش صلاح او بيشجعوا فرق منافسه ...من حقك ماتحبش صلاح وحقك تحب فريق منافس وتشجعه”.

وتابع: “بس الفكرة ليه تقلل او تكره واحد قدر يعمل اللي ملايين كانوا بيشوفوه مستحيل؟ .. صلاح اللي كان بيسافر بالقطار كل يوم وينام في النادي ع الأرض وبدون واسطة قدر يصنع نفسه من الصفر ... لغاية لما وصل انه بقى ينافس على الأفضل في العالم”.

محمد صلاح ليفربول

واستكمل تعليقه: “صلاح زينا وشبهنا .. ماتولدش في بقه معلقه دهب .. قدر يكون مثال لأي واحد بيتعب وشايف انه حلمه وهدفه مستحيل يتحقق ... صلاح مثال لأي شخص مجتهد وبيمر بظروف صعبة وحياة صعبة ... مثال انك تقدر مش بس تكون الأفضل في بلدك ... تكون الأفضل في العالم .. الفكرة مش في الشخص”.

وتابع: “الفكرة في الفكرة نفسها ... ان يكون عندنا شخص واشخاص طبعا في مجالات كتير تانيه زيه... قدروا يحققوا اللي انت واحنا كنا شايفينه مستحيل .. فالحب والتقدير لصلاح.. مش حب لشخص ..حب لفكرة ونجاح.. وهاردلك لصلاح”.

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وشاركت الفنانة حنان مطاوع صورة لـ محمد صلاح عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات وعلقت عليها قائلة: “في الحواديت والأساطير البطل مكنش بيكسب على طول، بس الأكيد أنه على طول بطل شكرًا يا صلاح وهارد لاك”.