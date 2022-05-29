انت الان تتابع تفاصيل خبر بفيديو من الكواليس.. محمد رمضان يكشف موعد طرح فيديو كليب أغنيته الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /700547/بفيديو-من-الكواليس-محمد-رمضان-يكشف-موعد-طرح-فيديو-كليب-أغنيته-الجديدة

دوت الخليج يكشف كواليس أغنية محمد رمضان الجديدة وموعد طرح الفيديو كليب

فيديو كليب أغنية محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو من كواليس تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة “بلالين” عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلًا: “كليب أنا جامد من يومي.. بلالين.. بإذن الله بكرة الأحد الساعة واحدة الظهر.. بتوقيت مصر.. ثقة في الله هنكسب”.

وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات التي جاءت متحمسة للفيديو الكليب الجديد وتهنئه على نجاح الأغنية التي حققت نسب استماع ومشاهدات عالية مؤخرًا.

تجمهر الناس حول محمد رمضان

وكان قبلها شارك الفنان محمد رمضان متابعيه وجمهوره بنشره صورة من كواليس الفيديو كليب وعلق عليها قائلًا: "بإذن الله ميعادنا بكرة الأحد الساعة واحدة الظهر بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية كليب بلالين ثقة في الله هنكسب”.

يشار أن أغنية بلالين للفنان محمد رمضان من كلمات وألحان إسلام شندي، وتوزيع شندي وخليل، والفيديو كليب الخاص بالأغنية من تنفيذ شركة شو ميديا برودكشن ويرأسها محمود الشيخ.

وكان قد شهد رمضان، تجمهر الناس ومحبيه حوله أثناء تصويره مشاهد فيديو كليب الأغنية الجديدة بأحد شوارع القاهرة، وحرصوا على التقاط الصور معه ومصافحته.

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ومن ناحية أخرى، كانت قد كشفت الفنانة بشرى عن حقيقة خلافها مع الفنان محمد رمضان بسبب أغنيته الجديدة وقالت في لقاء تلفزيوني لها ببرنامج et بالعربي: “لا توجد أزمات مع محمد رمضان وعالم الراب يتحمل كل شيء ولكن فى النهاية هناك صداقة ومحبة بيننا وليس هناك أي خلاف كما يتصوره البعض”.

وتابعت الفنانة بشرى وقالت: “كنت اقصد بالعبارة التى كتبتها على حسابي أن يترك محمد رمضان وراء ظهره كل الأزمات القديمة ويركز فى المستقبل ويقدم أغنية جديدة ومختلفة”.