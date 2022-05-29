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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /700546/محمد-سامي-يشيد-بزوجته-مي-عمر-مبتكررش-أعملها-وتقدر-تعمل-كل-الأدوار

أعرب المخرج محمد سامي بسعادته البالغة بمسلسل رانيا وسكينة الذي خاضت بطولته زوجته الفنانة مي عمر بجانب الفنانة روبي، مؤكدا أن العمل لم يحمل أي نوع من “الإستظراف”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات محمد سامي عن زوجته مي عمر ومسلسلها رانيا وسكينة

وقال محمد سامي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب لـ برنامج “الحكاية”: “كنت مبسوط بمسلسل رانيا وسكينة جدا ومي ديما مهتمة بإنها متكررش الأدوار”؟

وتابع: أنا بخاف أوي من المسلسلات الكوميدي والإستظراف لكن رانيا وسكينة صناع العمل والمخرجة قدرو يطلعوه بشكل كوميدي لطيف وممتع”.

وأكد محمد سامي: “مي كانت تقدر تعمل دور ربي لكن روبي متعرفش تعمل دور مي”.

محمد سامي يشيد بمي عمر

وردا على سؤال عمرو أديب “ازاي بتقدر تعيش من غير مي طول فترة تصويرها”، قال محمد سامي: “"الراجل بيقدر يرمي الحمل على مراته ويمشي.. لكن الست متقدرش متفكرش في عيالها وبيتها مهما كانت مشغولة، ومي بتعمل كدة كان أوقات مش بتنام إلا 3 ساعات بس في اليوم”.

وعن احتراف مي عمر في الأكل قال: “"مي طبخت 6 مرات في 11 سنة وكانو أعظم 6 مرات كلت فيهم".

آخر أعمال مي عمر مع المخرج محمد سامي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مع زوجها المخرج محمد سامي، هو مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات فائقة من قبل الجمهور، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

بينما آخر أعمال روبي مسلسل شقة 6، التي شاركت بطولته مع صلاح عبد الله ، أحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي،هاني عادل وغيرهم، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي.

وتدور أحداث المسلسل عن أشياء غريبة تحدث في شقة في عقار قديم أنقلت إليها روبي قريبًا، ويشترك في هذه الأحداث بعض الجيران، وتلجأ البطلة لبعض الأصدقاء ليساعدها على فهم ما يدور في هذا الشقة الغامضة.بينما