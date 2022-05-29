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القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /700545/هل-يستعد-صناع-مسلسل-رانيا-وسكينة-لعمل-جزء-ثاني-مي-عمر-والمخرجة-تجيبان

تسائل عدد كبير من مشاهدي مسلسل “رانيا وسكينة” الذي عرض في رمضان 2022، عن حقيقة انتاج جزء ثاني من العمل، خاصة وأنه انتهي بنهاية غريبة أثارت علامات الإستفهام على وجوه المشاهدين.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير حقيقة إنتاج جزء ثاني من مسلسل رانيا وسكينة

أوضحت الفنانة مي عمر ومخرجة مسلسل رانيا وسكينة، حقيقة انتاج جزء ثاني من العمل وذلك خلال استضافة الفنانة على برنامج الحكاية الذي يقدمه الفنان عمرو أديب ويذاع على قناة mbc مصر.

وقالت مي عمر بشكل مبهم:“احتمال يبقى فيه جزء تاني من مسلسل رانيا وسكينة”، بينما قالت المخرجة: “لسة متبعتلناش أي حاجة تقول إن فيه جزء ثاني من العمل ولكن احنا هنكون مرحبين جدا بده”.

مي عمر ترد على منتقديها

هذا وردت الفنانة مي عمر على منتقدي مسلسل “رانيا وسكينة”، فقالت: “كنت بسوق عربية الإسعاف بجد.. ومشاهد المطاردات أنا اللي بعملها مش دوبلير ومكنش ينفع المسلسل يبقى منطقي المسلسل لايت كوميدي، النجاح بالنسبالي فرحة الناس بيا وبأعمالي في الشارع، وكل واحد يعمل الحاجة اللي مرتاح فيها ومصدقها والناس هتصدقه”.

وأضافت: كل الناس حبت مسلسل رانيا وسكينة.. والناس أعجبت بشخصيتي في نسل الأغراب، وأنا بدور ديما على الأعمال الأعلى.. ومجمل أعمالي واختلافها هي دي اللي بتعمل تاريخ”.

مسلسل رانيا وسكينة

جدير بالذكر أنه تدور أحداث مسلسل رانيا وسكنية حول تعرض روبي بطلة العمل لحادث سير مريع، يقلب حياتها رأسا على عقب، بعدما تتعرف على الفنانة مي عمر بعد الحادث خلال أحداث العمل، ويبدأ الثنائي في وضع خطط للقيام بعمليات نهب وسرقة، وتتوالى احداث مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى في ذلك الاطار.

ويخوض بطولة مسلسل رانيا وسكينة كلا من روبي، مي عمرو، وسليمان عيد وأحمد خالد صالح، صبا الرفاعي، ونبيل نور الدين، ومحمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد العزب، والإخراج لـ شيرين عادل، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر مع بداية شهر رمضان.