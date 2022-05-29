انت الان تتابع تفاصيل خبر مي عمر: "أنا مختلفة في كل أعمالي.. والناس حبت مسلسل رانيا وسكينة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 01:50 صباحاً - محمد السيد - /700543/مي-عمر-أنا-مختلفة-في-كل-أعمالي-والناس-حبت-مسلسل-رانيا-وسكينة

حلت الفنانة مي عمر ضيفة على برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة mbc مصر، وذلك للحديث عن مسلسلها الرمضاني الماضي الذي أتى بعنوان “رانيا وسكينة” وشاركها دور البطولة الفنانة المتألقة روبي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات مي عمر عن رانيا وسكينة وروبي خلال برنامج الحكاية

قالت مي عمر في البداية أنها رأت مسلسل رانيا وسكينة مختلف عن باقي أعملها وهو ما تسعى له الفنانة بشكل مستمر، راصدة كل الأعمال التي شاركت بها وشهدت تنوع واضح في أدورها.

علاقة مي عمر بروبي

وتطرقت مي عمر للحديث عن علاقتها بروبي قبل وبعد العمل، فقالت: “مكناش بنتعامل أنا وربي مع بعض وبعد رانيا وسكينة بقينا صحاب جدا، روبي طيبة ونقية ودمها خفيف ومريحة في التعامل وتتحب”.

مي عمر ترد على منتقديها

وتابعت حديثها عن مشاهدها في رانيا وسكينة، قائلة: “كنت بسوق عربية الإسعاف بجد.. ومشاهد المطاردات أنا اللي بعملها مش دوبلير ومكنش ينفع المسلسل يبقى منطقي المسلسل لايت كوميدي، النجاح بالنسبالي فرحة الناس بيا وبأعمالي في الشارع، وكل واحد يعمل الحاجة اللي مرتاح فيها ومصدقها والناس هتصدقه”.

وأضافت: كل الناس حبت مسلسل رانيا وسكينة.. والناس أعجبت بشخصيتي في نسل الأغراب، وأنا بدور ديما على الأعمال الأعلى.. ومجمل أعمالي واختلافها هي دي اللي بتعمل تاريخ”.

مسلسل رانيا وسكينة

جدير بالذكر أنه تدور أحداث مسلسل رانيا وسكنية حول تعرض روبي بطلة العمل لحادث سير مريع، يقلب حياتها رأسا على عقب، بعدما تتعرف على الفنانة مي عمر بعد الحادث خلال أحداث العمل، ويبدأ الثنائي في وضع خطط للقيام بعمليات نهب وسرقة، وتتوالى احداث مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى في ذلك الاطار.

ويخوض بطولة مسلسل رانيا وسكينة كلا من روبي، مي عمرو، وسليمان عيد وأحمد خالد صالح، صبا الرفاعي، ونبيل نور الدين، ومحمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد العزب، والإخراج لـ شيرين عادل، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر مع بداية شهر رمضان.