الأوقاف: إقبال جماهيرى كبير على مجالس الإفتاء بالمساجد الكبرى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة أن هذا يأتى وسط إشادة كبيرة من رواد المساجد بما حققته هذه المجالس من تيسير فى الحصول على الفتاوى ومعرفة الأحكام من علماء متخصصين وأئمة وواعظات متميزات قدموا الإجابات بسهولة ويسر وبلا تعقيد.
وتابعت الوزارة، أن رواد المساجد وجهوا الشكر لوزارة الأوقاف على هذه المبادرات التى تقدمها والتى تلبى حاجة المجتمع كله.
وأكدت أن ذلك يأتى فى إطار الدور الريادى التى تقوم به وزارة الأوقاف المصرية فى نشر الفكر الوسطى وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى.
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