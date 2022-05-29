انت الان تتابع تفاصيل خبر بقرابة المليون جنيه.. سعر صادم لـ ساعة ريا أبي راشد في مهرجان كان حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /700544/بقرابة-المليون-جنيه-سعر-صادم-لـ-ساعة-ريا-أبي-راشد-في-مهرجان-كان

تألقت الإعلامية ريا أبي راشد على هامش ختام مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75 بفستان أبيض أنيق خطفت به الأنظار على السجادة الحمراء.

دوت الخليج يرصد تفاصيل وسعر إطلالة ريا أبي راشد الأخيرة

ريا أبي راشد مهرجان كان السينمائي

كانت الإعلامية ريا أبي راشد من أكثر النجوم والمشاهير العرب الذين تواجدوا بقوة خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75 بجانب إجرائها عدد من اللقاءات مع نجوم هوليوود والمشاهير.

ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد مؤخرًا بإطلالة أنيقة مرتدية فستان من تصميم جورج معكرون Georges Makaroun، والأقراط لـ Diva’s Dream مشغولة بالذهب الوردي ومرصّعة بالماس وحبّات المالاكيت وهي من براند بولغاري Bulgari، ومنهم الساعة أيضًا Serpenti Seduttori المرصّعة بالماس، مع قرص مشغول بالمالاكيت.

وتبلغ سعر الساعة التي ارتدها في إطلالتها الأخيرة، 48.100 يورو أي بما يعاد 849.660 ألف جنيه مصري أي بما يقارب المليون جنيه مصري.

إطلالات ريا أبي راشد

كانت قد ظهرت الإعلامية ريا أبي راشد خلال فعاليات المهرجان بأكثر من إطلالة مميزة كانت حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهرت مرتدية فستان فضي اللون مكشوف من الأعلى ناحية الصدر.

وكانت قد خطفت الأنظار الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد قبلها بإطلالة ساحرة في مهرجان كان السينمائي بدورته ال 75، حيث ظهرت مرتدية فستان باللون السماوي دون أكمام واعتمدت تسريحة شعر منسدلة مع ميكاب جذاب.

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قالت الفنانة ريا أبي راشد عن مهرجان كان السينمائي في حوار لها مع إحدى المجلات: “مهرجان كان أول مهرجان غطّيته في حياتي المهنية، وكان حلمي منذ الطفولة حضوره حيث يعد أكبر وأفخم المهرجانات العالمية، والمهرجان يحرص الجميع من كل أنحاء العالم على حضوره، سواء العاملين في مجال السينما أو الموضة أو الغناء.

يذكر أن دائمًا الإعلامية ريا أبي راشد تخطف الأنظار في المهرجانات السينمائية والمناسبات الفنية بإطلالاتها وأناقتها على السجادة الحمراء والتي يشيد بها الكثيرين على السوشيال ميديا.