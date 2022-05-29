انت الان تتابع تفاصيل خبر أحدهم اتهم بالإساءة للإسلام وآخر تكلف 10 ملايين يورو.. الأفلام الفائزة في ختام مهرجان كان السينمائي حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /700542/أحدهم-اتهم-بالإساءة-للإسلام-وآخر-تكلف-10-ملايين-يورو-الأفلام-الفائزة-في-ختام-مهرجان-كان-السينمائي

شهد حفل ختام مهرجان كان السينمائي الدولي الكثير من الأحداث المهمة وتوزيع جوائز الأفلام المشاركة في المسابقات.

دوت الخليج يرصد الأفلام الفائزة في مهرجان كان السينمائي الدورة 75

الأفلام الفائزة بمهرجان كان السينمائي بدورته 75

منحت الفيدرالية الدولية للصحافة السينمائية، جائزة النقد الدولي، للفيلم الطويل الذي يحمل اسم “أزرق القفطان” للمخرجة مريم توزاني، وهذه هي المرة الأولى التي يظفر فيها المغرب بهذه الجائزة الدولية من مهرجان كان.

وكان ينافس فيلم القفطان الأزرق ضمن الفئة الرسمية “نظرة ما” بجانب 18 فيلما دوليا، ولقى ترحيبا حارا من خلال لحظة احتفاء استمرت لـ أكثر من 15 دقيقة.

وشارك في بطولة الفيلم كلا من صالح بكري، مونيا لمكيميل، حميد الزوقي، لبنى أزابال، أيوب ميسيوي، وفيما يخص فيلم صبي من الجنة الذي أثار ضجة خلال الأيام الماضية وتم اتهامه بالإساءة للإسلام، فاز من خلاله المخرج المصري طارق صالح بجائزة أفضل سيناريو.

فوز فيلم صبي من الجنة

قال المخرج طارق صالح بعد فوز فيلمه: "أهدي هذه الجائزة لصانعي الأفلام الشباب في مصر لرفع أصواتهم ورواية قصصهم"، ويشار أن العمل من بطولة ثلاثة ممثلين فلسطينيين الأصل وهم توفيق برهوم، مكرم خوري، محمد بكري، بجانب الممثل اللبناني فارس فارس، والممثل المصري عمرو مسعد، والتركي يونس البايرك، والسوري شروان حاجي، والتونسي مهدي دهبي.

بينما حصد الفيلم السويدي Triangle of Sadness لروبن أوستلوند بالسعفة الذهبية لأفضل فيلم، وجاء ذلك ضمن حفل ختام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75، ويشار أن هذه المرة الثانية التي يفوز فيها المخرج السويدي روبن أوستلوند بالسعفة الذهبية بعد أن فاز بها للمرة الأولى عام 2017 عن فيلمه The Square.

جدير بالذكر أن ميزانية فيلم Triangle of Sadness بلغت حوالي 10 ملايين يورو، والعمل إنتاج سويدي فرنسي انجليزي ألماني مشترك ومن بطولة وودي هاريلسون وتشارلبى دين وهاريس ديكينسون وهانا أولدنبورج وأوليفر فورد ديفيز وكارولينا جينينج والإخراج لـ روبن أوستلوند.

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ويشار أن الجائزة الكبرى فاز فيلمين بالتوازي وهما قريب لـ لوكاس دونت، ونجوم الظهيرة لـ كلير دينيس، وجائزة الإخراج لـ قرار مغادرة لـ بارك تشان ووك، وفاز فيلمي ثمانية جبال لـ فيليكس فان جرونينجين وشارلوت فانديرميرش، وهي هان لـ جيرزي سكوليموسكي بجائزة لجنة التحكيم بالتوازي.

بينما جائزة أفضل ممثلة، ذهبت لـ زهرة أمير إبراهيمي عن فيلم ليالي مشهاد، وجائزة الذكرى 75 لـ توري ولوكيتا لجان بيير ولوك داردين، أما أفضل ممثل فكان سونق كنغ هو عن فيلم النجوم الجيدة.

وذهبت جائزة السعفة الذهبية للأفلام القصيرة لـ همس المياه لـ تيجيان يونغ شان، و جائزة العين الذهبية ذهبت لـ كل هذا النفس لشوناك سان، بينما فاز فيلم حرب بوني لـ جينا جمال و ريلاي كيوغ بجائزة الكاميرا الذهبية.