انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد خسارة ليفربول.. حنان مطاوع تدعم الفرعون المصري برسالة تشجيع حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:49 صباحاً - محمد السيد - /700541/بعد-خسارة-ليفربول-حنان-مطاوع-تدعم-الفرعون-المصري-برسالة-تشجيع

دعمت الفنانة حنان مطاوع، الفرعون المصري محمد صلاح بعد خسارة ليفربول، وتتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام.

دوت الخليج يرصد لكم رسالة دعم حنان مطاوع لمحمد صلاح

حنان مطاوع تدعم الفرعون المصري

ونشرت حنان مطاوع صورة له، وعلقت عليها: “في الحواديت والأساطير البطل مكنش بيكسب على طول، بس الأكيد أنه على طول بطل شكرًا يا صلاح وهارد لاك”.

وقد تحدثت الفنانة حنان مطاوع في الفترة الماضية عن سبب غياب والدتها الفنانة القديرة سهير المرشدي، وذلك أثناء لقائها التلفزيوني ببرنامج the insider بالعربى المذاع عبر شاشة قناة دبي الفضائية.

ابتعاد والدة حنان مطاوع عن الفن

وكشفت سر ابتعاد والدتها، قائلة: “ماما بتحرص على انتقاء أدوراها وغيورة جدا على مسيرتها.. دايما بتقول مش هنزل غير لما تكون خطوة وإضافة مش هنزل لمجرد الشغل".

وفي سياق آخر، كانت الفنانة حنان مطاوع قد أعربت عن شكرها لحكومة الإمارات على حصولها الإقامة الذهبية لفئة المبدعين، وعلقت على الأمر من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: “أتقدم بالشكر الجزيل لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وأضافت: “لمنحي الإقامة الذهبية فئة المبدعين.. وأخص بالشكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي ولهيئة الثقافة والفنون بدبي ولسعادة المستشار صلاح القاسم”.

وتابع: “مستشار الهيئة.. والشكر موصول لشعب الإمارات الحبيب.. وأتمنى لها التطور والنجاح والإبداع في كل المجالات”، ويشار أن آخر أعمال الفنانة حنان مطاوع كان مشاركتها ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 من خلال مسلسل وجوه.

حنان مطاوع في رمضان 2022

وقدمت الفنانة حنان مطاوع من خلال مسلسل وجوه الذي يعتبر أول بطولة مطلقة لها بدراما رمضان 2022، حكايتين وهما وش تالت وميتافيرس، وكلا منهما تدور في 15 حلقة.

يشارك الفنانة حنان مطاوع في بطولة مسلسل وجوه كلا من عابد عناني ومحمود عبد المغني، وتامر فرج، وسارة الشامي، وجيهان خليل، وأحمد صفوت، وحسني شتا وآخرين.