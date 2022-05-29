غدا.. سامح شكري يبحث مستجدات القضية الفلسطينية مع أمين سر حركة فتح

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مايو 2022 12:28 صباحاً - يستقبل سامح شكري وزير الخارجية، غدًا الأحد، الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وذلك بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، ومن المقرر أن يناقش شكري مع المسؤول بحركة فتح مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء التحديات التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة.

وفي وقت سابق، استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقش معه مستجدات القضية الفلسطينية، في ضوء التحديات التي تتعرض لها في الفترة الأخيرة، وبخاصة ما يتعلق بتزايد العنف الذي تُمارسه قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني بوتيرة مطردة.

واستمع أبو الغيط إلى عرضٍ قدمه الرجوب للأوضاع الفلسطينية، مركزًا على نحو خاص على الأوضاع في مدينة القدس، وخطة الاحتلال لتقسيم الأقصى زمانيًا ومانيًا، فضلًا عن التوسع الاستيطاني المتزايد.

وأكد أبو الغيط خلال اللقاء أن التطورات الأخيرة تكشف عن أن إدارة الصراع ليست حلًا، وأن الأوضاع في الأراضي المحتلة تقترب من نقطة خطيرة بسبب ممارسات الاحتلال التي تهدم أسس حل الدولتين وتفتح الباب للمزيد من العنف والاضطراب.

إصابة 30 فلسطينيا

وفي سياق متصل، أصيب، اليوم السبت، 30 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، حسب ما أعلن الهلال الأحمر المصري.

وذكر الهلال الأحمر أن هناك 30 إصابة تعاملت معها الطواقم الطبية خلال المواجهات في بلدتي حوارة وكفر قدوم، وتوزعت ما بين إصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بالغاز.

واقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى المبارك، اليوم، واعتدت على الشبان الذين تصدوا لمسيرة المستوطنين قرب باب المطهرة.