حياة كريمة| فحص 2760 شخصا ضمن قافلة طبية فى أسوان

جدة - نرمين السيد - تابع أشرف عطية، محافظ أسوان جهود القوافل الطبية التى نظمتها مديرية الشئون الصحية داخل قريتى الرقبة بمركز دراو وخريت 1 بمركز نصر النوبة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة ".





وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى بيان صحفى صدر عن المحافظة، اليوم/السبت/، إنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان فقد تم تنظيم هذه القوافل الطبية على مدار يومين وشملت مختلف التخصصات الطبية والعلاجية والتوعوية، وتم إجراء الكشف الطبى على 2760 مواطنا ومواطنة بالمجان.

وأوضح، أن هذه القوافل تم تنظيمها بإشراف من الدكتور طارق صبيح منسق القوافل العلاجية المتنقلة بمديرية الصحة، للمساهمة فى التخفيف عن كاهل المرضى، ولاسيما الأكثر إحتياجاً ، وتقديم الخدمات الصحية المتنوعة لهم بأعلى جودة ممكنة.