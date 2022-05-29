جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية صحة دمياط، قافلة طبية بقرية الإبراهيمية البحرية التابعة لمركز كفر سعد استمرت على مدار يومين، استكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعًا في القرى للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وفقًا لخطة التعاون بين محافظة دمياط ووزارة الصحة والسكان.





وأكد الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، فى تصريحات صحفية، اليوم/السبت/، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٤٨٦ مواطنا، وتحويل ٣٠ حالة من بينهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالتين، وإجراء ٦٢٢ تحليلا معمليا، و٣٩ فحصا بالأشعة، و الكشف على ٤٥ حالة بالسونار. وأوضح أن تلك القوافل تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا ووحدتين للأشعة وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، كما يتم دعم القوافل بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فحص 1486 مواطنا ضمن قافلة طبية بقرية الإبراهيمية بدمياط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.