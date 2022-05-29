بتكلفة 3 ملايين جنيه.. بدء رصف طريق طلعت ضرغام بالوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - صرح اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، بأنه تم اليوم، بدء أعمال الرصف بالطريق الواصل من ميدان طلعت ضرغام وحتى موقف الأقاليم بمدينة الخارجة، بطول 1.2 كم بتكلفة 3 ملايين جنيه، وذلك فور انتهاء أعمال توصيل شبكات الغاز الطبيعى بالمنطقة.





ووجه الزملوط مديرية الطرق والنقل بسرعة الإنتهاء من أعمال الرصف التى تشمل توسعة الطريق وترميم الحفر، وذلك فى أقرب وقت لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين والسيارات بالطريق. من ناحية أخرى قرر المحافظ التحفظ على 78 طن قمح وإحالة صاحبها للنيابة العامة، لقيامه بتجميع كميات القمح من المواطنين وتخزينها لصالحه، بعد منحه تفويض من الجمعية الزراعية بغرب الموهوب بالداخلة للتجميع لصالح الجمعية. وأوضح الزملوط أن الإجراء تم وفقا للقرار الصادر بحظر نقل محصول القمح بين المراكز أو خارج المحافظة والاقتصار على تجميع المحصول لصالح الجمعيات الزراعية بعد الحصول على تفويض بذلك، مشددا على الالتزام بالإجراءات المعلنة لتفادى التعرض للمساءلة القانونية.

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