مستشفيات قنا الجامعية تستقبل 15 خبيرا هولنديا فى تخصصات القلب والصدر

وقدم الدكتور على عبد الرحمن غويل عميد كلية الطب بقنا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الشكر للوفد الطبى الهولندى نيابة عن الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة نظرا للجهود المبذولة من جانبهم وحرصهم على الحضور منذ اكثر من 15 سنة مما كان لذلك أثر كبير على تقدم العمل وتبادل الخبرات فى الكثير من الأقسام الطبية.
وأضاف الدكتور حجاجى منصور المدير التنفيذى لمستشفيات قنا الجامعية ان الوفد الطبى الهولندى يعمل خلال فترة عمله بالمستشفيات الجامعية على اجراء حوالى 15 حالة جراحة قلب مفتوح وأكثر من 50 حالة قسطرة قلبية بالتعاون مع قسم جراحة القلب والصدر بطب قنا تحت اشراف الدكتور محمود خيرى وقسم الباطنة العامة ووحدة القسطرة القلبية برئاسة الدكتور حسام اسماعيل وقسم التخدير والعناية المركزة برئاسة الدكتور جاد سيد جاد.
كما أشار الدكتور حجاجى منصور ان اليوم الاول شهد اجراء عمليتين جراحيتين لجراحات القلب المفتوح حيث قاد الفريق الطبى الهولندى الدكتور غادة شاهين استشارى جراحة القلب والصدر والدكتور تشارلز ورتن استشارى التخدير والدكتور كارلوس دى فونيسكا استشارى الأشعة على القلب والدكتور هانى جرجس استشارى امراض القلب بالإضافة الى الفريق الطبى من اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بأقسام جراحة القلب والصدر والتخدير والعناية المركزة.
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