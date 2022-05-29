مدبولى يشهد غدا إطلاق مبادرة الشراكة بين مصر والإمارات والأردن

جدة - نرمين السيد - يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، غدا الأحد فى إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، بين كل من مصر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، بما يسهم فى دعم وتعزيز التكامل الصناعى بين البلدان الثلاثة، ويخدم أهداف التنمية.





ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفى مدبولى فى زيارته لأبو ظبى: الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السويدى، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وأيمن سليمان، الرئيس التنفيذى لصندوق مصر السيادى، والمهندس محمد عبد الكريم، المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة، وشريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية.

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