التعليم العالى تبحث سبل التعاون البحثى مع جامعة أكسفورد

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من د. أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، بشأن اللقاءات التى عقدت مع رؤساء بعض الجامعات البريطانية؛ لبحث أوجه التعاون الأكاديمى المشترك وذلك خلال زيارته للمملكة المتحدة مؤخرا.





وأفاد التقرير بعمق العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، والتطلع لاستمرار أواصر التعاون العلمى والأكاديمى بين الجانبين.

وبحث نائب الوزير لشئون الجامعات، سبل التعاون العلمى والبحثى مع جامعة أوكسفورد وذلك خلال لقائه مع د. تشاس بونترا، نائب رئيس جامعة أكسفورد للابتكار، بحضور د. رشا كمال الملحق الثقافى المصرى بلندن، حيث شهد اللقاء مناقشات مشتركة تستهدف التعاون البحثى والأكاديمى ونقل الخبرات، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين المصريين المتفوقين للإلتحاق بجامعة أكسفورد.

وأشار التقرير إلى بحث كيفية زيادة أعداد الطلاب المبعوثين المصريين للدراسة بجامعة أكسفورد، فى إطار خطة الدولة لابتعاث المعيدين والمدرسين المساعدين لأرقى الجامعات الأجنبية، كما تم مناقشة أطر وبنود الاتفاقية المزمع توقيعها قريبا بين الجامعة والمكتب الثقافى المصرى بلندن، والتى تستهدف التعاون العلمى وتوفير مناخ بحثى وتيسير البيئة المناسبة للطلاب للعمل البحثى المتميز، بالإضافة إلى تنظيم سيمنارات افتراضية بالتعاون بين الجامعة والمكتب الثقافى المصرى بلندن، للمساهمة فى تأهيل الطلاب المصريين للالتحاق بالجامعة فى مختلف التخصصات.

كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تقديم خصم خاص للطلاب المصريين المبتعثين من خلال المكتب الثقافى بلندن.

وأوضح التقرير رغبة الجامعات المصرية فى إعداد شباب الباحثين وإلحاقهم بالمعامل البحثية المتميزة بجامعة أكسفورد لفترة قصيرة من خلال إدارة البعثات المصرية مع إمكانية حصول الطلاب على برامج تدريبية متخصصة تؤهلهم لسوق العمل ورفع كفاءتهم البحثية، والتأهيل للحصول على بعثات ماجستير ودكتوراه بالجامعات البريطانية الأعلى تصنيفا عالميا.

وفى نهاية اللقاء، أعرب نائب رئيس جامعة أكسفورد عن استعداده للتعاون العلمى والبحثى مع الجامعات المصرية والجامعات الأهلية فى المجالات العلمية والبحثية.