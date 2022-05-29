البيئة: غدا نحتفل برصد الطيور الحوامة من قلب نهر النيل

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم غدا تنظيم احتفال لرصد الطيور الحوامة والتنوع البيولوجى بنهر النيل، بهدف التأكد أن الاستدامة هى ممارسة حقيقة فى حياتنا وليست شعارات.





وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة أنه على مدار الـ 15سنة الماضية استطاعت الوزارة من خلال مشروع دمج التنوع البيولوجى قى قطاع السياحة خلال العامين الماضيين تحقيق العديد من الإنجازات ومن أهمها دمج البعد البيئى فى القطاع السياحى والعمل على استغلال الموارد الطبيعية بشكل صحيح لتحقيق النمو فى السياحة البيئية للمحافظة على الموارد الطبيعية ليتم تحقيق التصالح بين القطاعين بالعمل سويا للوصول للاستدامة وهو التحدى العالمى الذى يحقق التناغم بين القطاع السياحى والقطاع البيئى. يذكر أن وزارة البيئة أطلقت اليوم احتفالية لإطلاق مشروع "نحو التنمية الخضراء فى قطاع السياحة" بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وأليساندرو فراكاسيتى الممثل الإقليمى لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر وعدد من ممثلى السفراء وأصحاب المصلحة فى صناعة السياحة ووسائل الإعلام الدولية.

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